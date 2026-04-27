歌舞伎役者の中村橋之助（30）、福之助（28）、歌之助（25）の成駒屋三兄弟を中心にした歌舞伎自主公演「第4回神谷町小歌舞伎」が5月1〜3日、東京・台東区の浅草公会堂で開催される。このほど、日刊スポーツの取材に応じ、同公演にかける思いなどを語った。これまでに3度開催。その最たる成果について、橋之助は「僕を含め、福之助、歌之助の名前が、松竹やお客さま方の中で挙がる機会が増えた」とした。同公演を通して示した3兄弟