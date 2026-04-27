グラビアアイドルの溝端葵（24）が、27日発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号（集英社）の表紙、巻頭グラビア、DVDに登場した。【写真】白Tシャツ×ジーンズの合間から美くびれをあらわにした溝端葵溝端は、昨年3月になえなの、森香澄らが所属する「seju」に所属。同月発売の『週刊プレイボーイ』で初グラビアを飾ると、以降“グラビア界のエース”として大ブレークを果たした。今回も、たわわな胸元を強調するビキニ姿や、