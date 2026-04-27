歌舞伎役者の中村橋之助（30）、福之助（28）、歌之助（25）の成駒屋三兄弟を中心にした歌舞伎自主公演「第4回神谷町小歌舞伎」が5月1〜3日、東京・台東区の浅草公会堂で開催される。このほど、日刊スポーツの取材に応じ、同公演にかける思いなどを語った。神谷町小歌舞伎は、歌舞伎の裾野を広げるべく23年6月に初開催。これまでの3回は毎年兄弟のそれぞれが演目を選び、口上を担当する形で公演してきた。第4回を直前に控えた4月、