タレントで映画コメンテーターのＬｉＬｉＣｏ（５５）がイメチェンを明かした。２６日までにインスタグラムを更新し、「髪型を変えてもいつも気づかない＠ｏｄａｉ＿２ｎｄｌｉｆｅぐるナイの前髪ぱっつん企画流石（さすが）にこの日はわかってくれた」と夫で元純烈の俳優・小田井涼平も気づいたというヘアスタイルを披露。ＬｉＬｉＣｏは２３日放送の日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」（木曜