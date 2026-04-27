プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第4節 ワーレゲムとラ・ルビエールの試合が、4月27日02:15にエリンダス・アリーナにて行われた。 ワーレゲムはイェレ・フォッセン（FW）、アノシケ・エメンタ（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラ・ルビエールはアレクシ・ベカベカ（MF）、ジェリー・アフリイェ（FW