初日連勝の西山貴浩は2日目5Rを6コースから2着とし、後半9Rは素早く差し抜けて今節3勝目をゲット。また、稗田聖也、河野真也も3戦2勝オール2連対。他では羽野直也、松田大志郎、永田啓二も順調に得点上位に付けている。初日ドリーム組の原田才一郎、篠崎仁志は2日目には今節初勝利。リズムが上昇してきたか。さあ、3日目。注目の12Rは松田大が1号艇。持ち前の豪快ターンで他艇を完封する。松田大が強い。2日目10Rは6号艇で3着