◇バレーボール大同生命SVリーグ女子プレーオフ決勝SAGA久光3―大阪M（2026年4月26日横浜BUNTAI）2戦先勝方式の第2戦はレギュラーシーズン（RS）2位で1勝のSAGA久光が、2連覇を狙うRS4位の大阪Mを3―0で圧倒し、SVリーグ創設2年目で初制覇を成し遂げた。前身Vリーグ時代の21〜22年シーズン以来4季ぶりの頂点。21年東京五輪女子代表監督を務めた中田久美監督（60）が指揮官として10季ぶりに復帰し、わずか1年で結果を出し