ボートレース若松のG3「オールレディースサッポロビールカップ」は最終日の27日、12Rで優勝戦を実施する。前回の雪辱を果たす。西橋奈未が準優11Rでイン速攻を決めて、優勝戦1枠を獲得した。昨年9月の当地女子戦では、ファイナル1号艇でV逸。もう負けられない。ビシッと逃げて歓喜の美酒に酔う。最大の敵はレース足系統を中心に気配充実の三浦永理だ。西橋がインから今年初Vに挑む。好パワーでこそないが、今節の安定感なら