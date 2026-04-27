本拠地カブス戦米大リーグ・ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でカブスと対戦し、12-4で勝利した。先発の佐々木朗希投手は5回0/3を投げ、7安打5奪三振2四死球4失点で今季初勝利を挙げた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は佐々木の登板を「最高」と評した。その理由とは――。佐々木は2回に鈴木誠也に先制被弾を許すなど、2回から5回までに毎回失点だった。それでもドジャース打線が爆発。3回にマンシーの2ランで同点に