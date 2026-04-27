右肩の疲労で負傷者リスト入りしているアストロズの今井達也投手（２７）が、２８日（日本時間２９日）、同球団傘下２Ａ「コーパスクリスティ」（テキサス州）の本拠での、レンジャーズ傘下フリスコ戦でリハビリ登板を行うことになった。２６日（同２７日）、米大リーグ公式サイトのマックタガート記者が、Ｘで伝えた。今井は、現地１０日の敵地マリナーズ戦に先発するも１アウトしか奪えず、３失点して降板。負傷者リスト（Ｉ