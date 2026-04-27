周知の通り、リバプールの遠藤航は２月11日のサンダーランド戦で左足リスフラン靭帯断裂の大怪我を負い、手術を受けた。現在は懸命のリハビリに励んでいる。先日、リバプールのアルネ・スロット監督が日本代表MFの現状に言及。今シーズン中に復帰する可能性があると示唆した。「まだチームには入っていないが、リハビリチームとともにピッチの外でエクササイズを始めている。準備を進めているが、来週（マンチェスター・）ユナ