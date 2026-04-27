ｔｉｍｅｌｅｓｚが、靴専門店・ＡＢＣマート限定で展開されるアディダスのスニーカー＆サンダル「ＣＬＩＭＡＣＯＯＬ」シリーズのキャンペーンで、２年連続アンバサダーに起用されることが２６日、分かった。２７日から全国のＡＢＣマートおよび公式オンラインストアで新ＣＭ「奏でよう、風の音を」篇と、新ビジュアルが公開。３パターンのＣＭには、最新アルバム「ＭＯＭＥＮＴＵＭ」収録のリード曲「ＧＯＯＤＴＯＧＥＴＨ