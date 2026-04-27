◆米大リーグオリオールズ―レッドソックス（２６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）アレックス・コーラ監督と５人のコーチを解雇したレッドソックスは、一夜明けた２６日（日本時間２７日）新体制で再出発したが、敵地でのオリオールズ戦で、吉田正尚外野手（３２）は先発を外れた。背筋痛で４試合欠場していたＲ・アンソニー外野手がＤＨで先発に復帰し、３Ａから昇格したトレーシー暫定監督の初戦も、ベ