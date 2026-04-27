男性２人組ユニットのＣ＆Ｋが２６日、大阪城ホールで、単独ライブ「ＣＫ無謀な挑戦城！！火攻め、水攻め、ひょうきん攻め！！ｉｎ大阪城ホール」を行った。１４年からスタートしたアリーナ規模でのライブシリーズ「無謀な挑戦状」の新作で、関西では初開催。同日午前中に約９０キロ離れた京都・舞鶴市で開催された「ＭＡＩＺＵＲＵＰＬＡＹＢＡＣＫＦＥＳ．」でシークレットオープニングアクトを務め、ヘリで大阪に戻