【モデルプレス＝2026/04/27】ABCマートは「CLIMACOOL」シリーズのキャンペーンにおいてtimelesz（タイムレス）をアンバサダーとして起用。4月27日より全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアにて新ビジュアルと新CM「奏でよう、風の音を」篇が公開された。【写真】timelesz、カラフルな風を楽しそうに乗りこなす姿◆timelesz「CLIMACOOL」アンバサダー2年連続起用2025年に引き続き、ABCマート限定で展開される夏の定番シリーズ