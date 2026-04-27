◆米大リーグドジャース―カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのロバーツ監督が試合前に会見し、大谷翔平投手（３１）の次回登板について２８日（日本時間２９日）の本拠地・マーリンズ戦になることを明言した。中６日で２９日（同３０日）となれば、登板翌日が５月末までに５回中４回がチームの休養日と重なるだけに、二刀流で負担が大きい大谷に最適という案もあったが、指揮