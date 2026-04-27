警察によりますと、きのう（26日）午後11時前、神奈川県平塚市菫平のマンションで、「7階にある部屋から火が出ている」と目撃者の女性から110番通報がありました。8階建てマンションの7階の一室から火が出て、火はおよそ2時間後にほぼ消し止められました。焼け跡から1人の遺体が見つかったということです。火元の部屋には70代の夫と60代の妻、60代の夫の弟の3人が住んでいて、夫婦が病院に搬送されましたが、軽傷だということです