timeleszが、アディダス『CLIMACOOL』シリーズのアンバサダーに2年連続起用。本日4月27日より公開の新ビジュアルおよびABCマートの新CM『奏でよう、風の音を』篇に出演する。 （関連：新着MVランキング：timelesz、“4分間”の決意表明オーディションを経て辿り着いた8人の感謝と愛） 新ビジュアルでは、“風”をテーマに、2つの異なるシーンを表現。スニーカービジュア