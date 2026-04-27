ラ・リーガ 25/26の第32節 オサスナとセビリアの試合が、4月27日01:30にエル・サダールにて行われた。 オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはニエル・モペー（FW）、アイザック・ロメロ（FW）、オソ（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。 6