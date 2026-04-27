プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第5節 アンデルレヒトとサンジロワーズの試合が、4月27日01:30にロット・パークにて行われた。 アンデルレヒトはトルガン・アザール（MF）、トリスタン・ドグレフ（MF）、ヤリ・フェルスハーレン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはケビン・ロドリゲス（FW）、アヌアル・アイ