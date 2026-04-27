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マドリード・オープン 大会期間：2026年4月22日～2026年5月2日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[マイケル ヴィーナス / ユキ バンブリ] 2 - 0 [アレクサンダー エルラー / ルカス ミードラー] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第6日がスペイン マドリードで行われ、男子ダブルス1回