【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszがアディダスの夏の定番シリーズ「CLIMACOOL」を今年も務めることとなった。 ■夏のスニーカー＆サンダルを快適に楽しむtimeleszに注目！ ABCマート限定で展開する、アディダスの「CLIMACOOL」シリーズ。そのキャンペーンアンバサダーを今年もtimeleszが務め、4月27日より全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアにて、新ビジ