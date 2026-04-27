中国海軍の病院船「シルクロードの箱舟（絲路方舟）」は4月26日、「調和の使命-2025」の任務を滞りなく終え、海南省三亜に帰還しました。「シルクロードの箱舟」は2010年に就役して以来、今回が初めての国外派遣でした。「シルクロードの箱舟」は任務期間中に累計2万6300人以上に対して外来診療を行い、2700件以上の手術を行いました。（提供/CGTN Japanese）