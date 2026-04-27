新潟アルビレックスBBは岡山県津山市の津山総合体育館で岡山とのプレーオフ準々決勝の第3戦に臨み64―57で競り勝ち、2勝1敗で準決勝に進出した。PG樋口蒼生（24）が両軍最多の19得点をマークする活躍。準決勝は28日から行われる香川と金沢の勝者が相手で、現時点で日程は未定となっている。ポイントゲッター不在の状況で、チームが一丸となった。準決勝進出を決めた鵜沢潤監督は「40分間、とにかく我慢し続けてもぎ取った大き