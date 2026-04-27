timeleszがABCマートのアディダス「CLIMACOOL」キャンペーンアンバサダーを2年連続で務める。新ビジュアルや新CMは27日から全国の店舗などで公開。昨年2月にメンバーとなった篠塚大輝（23）は「（昨年の撮影は）メンバーになってすぐで、撮影にも慣れてなかった。この1年たくさん撮影のお仕事を頂いて、（今回は）自然な笑顔になった」と自信を見せた。今月22日に喉の不調で活動休止した菊池風磨（31）も登場している。