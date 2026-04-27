◇インターリーグホワイトソックス―ナショナルズ（2026年4月26日シカゴ）両リーグトップタイの11本塁打をマークしているホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）、ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、グリフィン相手に3回の第2打席も初回に続き空振り三振に倒れた。25日は5打数無安打に終わったが、24日に11号を放っており、2戦ぶりの一発にも期待がかかる。昨季まで巨人に在籍した