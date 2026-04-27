ＣＬＩＥＶＹ（クリビー、４１）、ＫＥＥＮ（４３）による音楽ユニット「Ｃ＆Ｋ」が２６日、大阪城ホールでワンマンライブ「無謀な挑戦城！！火攻め、水攻め、ひょうきん攻め！！」を行った。２０１４年から続くアリーナ規模のライブシリーズ「無謀な挑戦状」が関西で初開催。２３年から大阪城音楽堂（大阪城野音）で「水掛けまつり」と題し、大量の水の演出で好評を博しているライブの延長線上に位置する公演で、ＣＬＩＥＶＹ