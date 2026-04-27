ｔｉｍｅｌｅｓｚが、ＡＢＣマート限定のアディダス「ＣＬＩＭＡＣＯＯＬ」アンバサダーに２年連続で就任した。２７日からＣＭが放送される。新体制になって１年２か月が経過したが、篠塚大輝（２３）は「前回はメンバーになってすぐくらいのタイミングだったので、撮影にも慣れていなかった。でもこの１年たくさん撮影の仕事をもらって、ちょっとずつ自然な笑顔になったと思う」。この１年で一番“アップデートした”メンバー