timeleszが出演する「ABC−MART」新CMが、27日から公式オンラインストアで公開される。アディダス「CLIMACOOL」のアンバサダーとして、同シリーズのスニーカー、新登場のサンダルを着用した8人が爽やかな世界観を表現した。CMには最新アルバム「MOMENTUM」収録の楽曲「GOOD TOGETHER」が起用。アンバサダーは2年連続の大役。篠塚大輝（23）は「この1年たくさん撮影のお仕事をいただいて、ちょっとずつ笑顔とかも自然になったと思い