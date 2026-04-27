8人組グループ・timeleszが、ABCマートの新ビジュアル・新CM「奏でよう、風の音を」篇に出演する。27日より全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアにて公開。これにあわせ、メンバーの素顔が垣間見えるメイキング映像が解禁された。【動画】さわやかにインタビューに答えるtimelesztimeleszは、同店限定で展開される夏の定番シリーズ・アディダス「CLIMACOOL」アンバサダーに2年連続で起用された。メンバーたちが、より自然