小柳ルミ子（73）が歌手デビュー55周年を迎えた。その節目を前にした昨年7月22日に、かけがえのない存在だった愛犬の5代目ルル（11歳、犬種チワワ）が急死した。悲しみの中、それでも55周年記念曲の制作に入った。並行して6代目となってくれるチワワを探した。すると不思議な偶然がいくつも重なった。小柳の55周年を3回連載で振り返る最終回は「愛犬5代目ルルの奇跡」です。【笹森文彦】小柳が赤ちゃんの時から、家には常に家族同