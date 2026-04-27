札幌・中央警察署は2026年4月27日、札幌市中央区ですれ違い様に男から「ぶつかった」などと因縁を付けられ、現金を脅し取られる恐喝事件が連続発生していると発表しました。警察によりますと、4月20日午後6時ごろ、20代男性が札幌市中央区北4条西4丁目のJR札幌駅の地下で、40代くらいの身長約180センチ、瘦せ型の黒色ジャンパー・黒色ズボンを着た男とぶつかり、「申し訳ないと思うなら誠意を見せろ。きょう終わらせた