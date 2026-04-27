◇ナ・リーグドジャース―カブス（2026年4月26日ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手（31）の次回登板が、28日（日本時間29日）の本拠地でのマーリンズ戦に決まった。26日（同27日）のカブス戦前に、デーブ・ロバーツ監督が明かした。6回無失点で勝敗が付かなかった前回登板の22日ジャイアンツ戦から、中5日でのマウンドになる。30日（日本時間5月1日）に試合がないため、より間隔を空ける形も考えられたが、理由を