マドリード・オープン 大会期間：2026年4月22日～2026年5月3日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[キャメロン ノーリー] 2 - 0 [ティアゴ アグスティン ティランテ] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第6日がスペイン マドリードで行われ、男子シングルス3回戦で、第19シードのキャメロン ノӦ
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