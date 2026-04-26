「ボス（BOSS）」のゴルフウェアライン「ボス ゴルフ（BOSS GOLF）」が、期間限定ポップアップストア「2026 Early Summer POP UP」を阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ82で開催する。期間は4月29日から5月12日まで。【画像をもっと見る】ボス ゴルフは、ボスの上質な素材と研ぎ澄まされたデザインに、ゴルフに求められる機能性を融合。現代のライフスタイルに寄り添いながら、品格と機能美を兼ね備えたコレクションを提案し