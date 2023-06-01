◆米大リーグドジャース―カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）とカブス・鈴木誠也外野手（３１）が２６日（日本時間２７日）、ドジャースタジアムで野球談議に花を咲かせた。前日には佐々木が今季５度目の登板で日本人対決が実現。結果は誠也が先制アーチを含むマルチ安打で、貫禄を示したが、一夜明けたこの日はお互いに笑顔で和やかな雰囲気で談笑して