セリエA 25/26の第34節 トリノとインテル・ミラノの試合が、4月27日01:00にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。 トリノはチェ・アダムス（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ニコラ・ブラシッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはアンジュ・ボニー（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ねた。