◆米大リーグドジャース―カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・カブス戦で「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。相手は通算１０打数１安打、３三振と苦戦を強いられている今永昇太投手が立ちはだかる。ドジャース移籍後ワーストとなる１１試合、５６打席連続ノーアーチ中なだけに、復調の一発で弾みを付けたいところ