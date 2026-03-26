[4.26 FA杯準決勝 チェルシー 1-0 リーズ]FAカップは26日に準決勝2日目を行い、チェルシーがリーズを1-0で破って4大会ぶりの決勝進出を果たした。5月16日の決勝はマンチェスター・シティ対チェルシーに決定。リーズのMF田中碧は先発出場するも、日本代表として戦ったイングランド代表戦に続くウェンブリー・スタジアムでの勝利とはならなかった。チェルシーはリアム・ロシニアー監督を解任してカラム・マクファーレン暫定監督