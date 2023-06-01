リーグ・アン 25/26の第31節 レンヌとナントの試合が、4月27日00:15にロアゾン・パークにて行われた。 レンヌはエステバン・ルポール（FW）、ブレール・エンボロ（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナントはイグナティウス・ガナゴ（FW）、マティス・アブリン（FW）、ルイス・ルルー（MF）らが先発に名を連ねた。 試合開