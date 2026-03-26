リーグ・アン 25/26の第31節 パリFCとリールの試合が、4月27日00:15にスタッド・ジャン ブーアンにて行われた。 パリFCはチーロ・インモービレ（FW）、モーゼス・サイモン（FW）、マキシム・ロペス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはマティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）、アイウブ・ブアディ（MF）らが先