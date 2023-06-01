ブンデスリーガ 25/26の第31節 ドルトムントとフライブルクの試合が、4月27日00:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。 ドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、サムエレ・イナチョ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクはイゴール・マタノビッチ（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）、ルーカス・ホラー（FW）