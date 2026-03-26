リーグ・アン 25/26の第31節 ルアーブルとメッスの試合が、4月27日00:15にスタッド・オセアンにて行われた。 ルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、ムバワナ・サマッタ（FW）、イッサ・スーメレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメッスはギオルギ・クビリタイア（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ゴティエ・ハイン（FW）らが先発に名を連ねた。 試合