◇ACLE決勝町田0―1アルアハリ（2026年4月25日サウジアラビア・ジッダ）サッカーのACLE決勝が25日に行われ、FC町田ゼルビアは前回覇者アルアハリ（サウジアラビア）と120分間の死闘の末に0―1で敗れ、初出場でのアジア制覇にあと一歩届かなかった。後半23分に相手がレッドカードで一発退場となったが数的優位を生かせず。黒田剛監督（55）が徹底的に鍛え、決勝トーナメント4試合で無失点だった守備陣が延長前半6分に決勝点