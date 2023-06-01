◇オランダ1部フェイエノールト3―1フローニンゲン（2026年4月25日）フェイエノールトの日本代表FW上田が今季8度目の複数ゴールで4戦ぶりの勝利に貢献した。1―0の前半22分にPKで2戦連発弾を決め、後半22分には絶妙なターンで相手をかわしてゴール右隅に追加点。「ずっとシュートを打てるタイミングやターンのところを狙っていた。うまくかみ合った」。今季リーグ戦25得点として25日現在で得点ランク2位に9点差。「別に僕