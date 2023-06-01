◆米大リーグドジャース１２―４カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・カブス戦に先発し、今季最長５回０／３でメジャー自己最多９９球を投げ、７安打４失点の粘投。絶好調の鈴木誠也外野手（３１）に４号ソロを浴びるなど、メジャー自己ワースト３被弾だったが、１４安打１２得点の打線に救われ、昨年５月３日の敵地