◇インターリーグホワイトソックス−ナショナルズ（2026年4月26日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は26日（日本時間27日）、ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場予定。相手先発はグリフィンで、昨季まで巨人に在籍していた。試合前の時点で両リーグトップタイの11本塁をマークしている背番号5にとっては、ヤクルト時代に対戦したなじみ深い相手だ。だが、日本では通算28打数4安打2打点、1本塁打で