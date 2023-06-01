「ドジャース１２−４カブス」（２５日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（２４）はカブス戦で５回０／３を投げ、７安打４失点で今季初勝利（２敗）を挙げた。大谷翔平投手（３１）は３打数１安打。今季５度目の登板で手にした初星。シーズン最多９９球を投げ、六回途中４失点で降板したドジャースの佐々木が実感を込めて言った。「良かったなという気持ちは素直にある。打線や後を投げた投手に助けられて勝てた