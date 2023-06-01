アメリカとイランの再協議が見送りとなったことを受け、協議が開かれる可能性があった仲介国パキスタンの首都イスラマバードでは、厳戒態勢が一部解かれました。世界が注目した再協議ですが、地元市民らは複雑な心境で受け止めていました。パキスタンの主要紙「DAWN」は、アメリカのウィトコフ特使らの派遣が見送りになったことについて、「和平交渉の仲介役としては大きな後退だ」と報じました。再協議をめぐり、目まぐるしく変わ