◇ベルギー1部上位POシントトロイデン4―1メヘレン（2026年4月26日ベルギー・メヘレン）シントトロイデンが日本選手の活躍で2連勝した。3位のチームは敵地でメヘレンと対戦。前半26分に先制を許したが、同44分にMF山本理仁からパスを受けたMF伊藤涼太郎が左に展開。DFピュペのクロス性の一撃がゴールに向かい、相手GKのパンチングがゴールに吸い込まれる同点弾となった。1―1の後半4分にはFW後藤啓介が頭でつないで味方